06.07.2020 - 00:05 | | AA
Mısır'da covid-19 nedeniyle 63 kişi daha yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 3 bin 343'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1218 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 343'e, vaka sayısının da 75 bin 253'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 623 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 20 bin 726'ya ulaştığı aktarıldı.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.