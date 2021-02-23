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23.02.2021 - 01:49 | | AA

Mısır’da iki balıkçı teknesi battı: 7 ölü

Mısır’ın İskenderiye kentindeki Maryut gölünde toplam 17 kişiyi taşıyan iki balıkçı teknesinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Mısır’da iki balıkçı teknesi battı: 7 ölü

 

İskenderiye Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 17 kişiyi taşıyan iki teknenin Maryut gölünde battığı ve şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. 

Olay yerine çok sayıda ambulans, sahil güvelik ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, iki teknenin genellikle akşam yemeği için bedevilerin kullandığı küçük bir adadan dönüşte battığı bildirildi. 

Açıklamada, gölde arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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