Mısır’da iki balıkçı teknesi battı: 7 ölü

İskenderiye Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 17 kişiyi taşıyan iki teknenin Maryut gölünde battığı ve şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, sahil güvelik ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, iki teknenin genellikle akşam yemeği için bedevilerin kullandığı küçük bir adadan dönüşte battığı bildirildi.

Açıklamada, gölde arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.