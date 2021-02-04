Mısır'da iki iş insanı hakkında terör suçundan tutuklama kararı

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, "Et-Tevhid ven-Nur" alışveriş merkezi zincirinin sahibi Suveyriki, terörist bir gruba mensup olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cuhayne Gıda Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit'in de aynı soruşturmada gözaltına alındığı ifade edildi.

Söz konusu iki iş adamı hakkında, "kanuna aykırı olarak kurulan bir gruba katılmak, şiddeti kışkırtmak ve kasıtlı olarak bir terör örgütünü finanse etmek" suçlamalarıyla 45 günlük ihtiyati tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, Aralık 2020'de de Sabit ve Suveyriki hakkında benzer suçlamalarla 15 günlük ihtiyati tutukluluk kararı çıkarmıştı.