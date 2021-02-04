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04.02.2021 - 18:47 | | AA

Mısır'da iki iş insanı hakkında terör suçundan tutuklama kararı

Mısır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları Seyyid es-Suveyriki ve Safvan Sabit hakkında 45 günlük ihtiyati tutuklama kararı çıkarıldı.

Mısır'da iki iş insanı hakkında terör suçundan tutuklama kararı

 

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, "Et-Tevhid ven-Nur" alışveriş merkezi zincirinin sahibi Suveyriki, terörist bir gruba mensup olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Cuhayne Gıda Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit'in de aynı soruşturmada gözaltına alındığı ifade edildi. 

Söz konusu iki iş adamı hakkında, "kanuna aykırı olarak kurulan bir gruba katılmak, şiddeti kışkırtmak ve kasıtlı olarak bir terör örgütünü finanse etmek" suçlamalarıyla 45 günlük ihtiyati tutuklama kararı verildiği belirtildi. 

Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, Aralık 2020'de de Sabit ve Suveyriki hakkında benzer suçlamalarla 15 günlük ihtiyati tutukluluk kararı çıkarmıştı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 4 şubat 2021 )Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.
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