Mısır'da korkutan deprem! Türkiye detayı...

Mısır Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahire saatiyle 19.43'te merkez üssü ülkenin batısındaki Marsa Matruh'un 600 kilometre kuzeyinde meydana gelen deprem, başkent Kahire ve batısındaki Giza kentlerinde hissedildi.
Aynı saatte Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Kayıp İkranur'u arama çalışmalarının gece boyunca devam edecekGiresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.