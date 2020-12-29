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29.12.2020 - 00:10 | | AA

Mısır’da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan 10 binden fazla ticari işletme kapatıldı

Mısır’da 15 şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara uyulmadığı gerekçesiyle 10 binden fazla işyeri kapatıldı.

Mısır’da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan 10 binden fazla ticari işletme kapatıldı

 

Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Mahmud Şeravi’nin yerel basına yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara uymayan “Kahire, Giza, Kalyubiyye, İskenderiye, Buheyra, Matruh, Garbiyye, Kefr eş-Şeyh, Dimyat, Şarkiye, Beni Suveyf, Feyyum, Asyut, Suhac ve Kına” şehirlerinde bulunan çoğunluğu dükkan, kafe, restoran, atölye ve market gibi küçük ticari mekanların kapısına kilit vuruldu.

Kapatma kararının, söz konusu mekanlarda yetkililerce yapılan denetimler sonucu alındığını kaydeden Şeravi, Bakanlık Operasyon Odası ve Kriz Yönetimi Ofisi tarafından buralarla ilgili raporlar hazırlandığını ifade etti. 

Bakanlığın Operasyon Odası ve Kriz Yönetimi Ofisinin raporuna göre, Kahire, Giza, İskenderiye, Beni Suveyf, Şarkiyye, Garbiyye, Kefr eş-Şeyh, Feyyum, Kalyubiyye ve Matruh kentlerinde toplamda 4 bin 938 dükkan kapatıldı. 

Ayrıca 15 kentte 3 bin 718 kafe ve 9 şehirde ise bin 829 atölyenin kapatıldığı duyuruldu.

TEDBİRLER KAPSAMINDA DENETİMLER DEVAM EDECEK 

Bakan Şaravi, salgınla mücadele kapsamında gerekli ani teftişlerin devam edeceğine değinerek, ticari işletme sahiplerine getirilen kısıtlamalara uymaları çağrısında bulundu. 

Mısır hükümeti, 1 Aralık 2020 tarihinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ticari işletmelerin yerel 22:00 itibariyle kapatılacağını duyurmuştu.

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