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17.07.2020 - 00:39 | | AA

Mısır'da son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi

Mısır'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi

 

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 120'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 928 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 85 bin 771'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, 556 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 26 bin 691 olduğunu da açıkladı.

Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
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