03.08.2020 - 12:13 | | DHA
Mısırlı Bakan, Elon Musk’ı uzaylıların yaptığını iddia ettiği piramitleri görmeye davet etti
SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, 31 Temmuz’da sosyal medyadan yayınladığı mesajında, Mısır’da bulunan piramitleri uzaylıların inşa ettiğini ileri sürdü. Mısır Uluslararası İlişkiler Bakanı Rania al-Mashat, Musk’ı sosyal medya üzerinden Mısır’a piramitleri yakından görmeye davet etti.
Elon Musk sosyal medya mesajında “Belli ki piramitleri uzaylılar inşa etti” ifadelerini kullandı. Bu mesaj üzerine Mısırlı Bakan as-Mashat, “Çalışmalarınızı çok beğenerek takip ediyorum. Sizi ve SpaceX'i piramitlerin nasıl inşa edildiğiyle ilgili yazıları keşfetmeye ve ayrıca piramitleri inşaa edenlerin mezarlarını görmeye davet ediyorum. Bay Musk, sizi bekliyoruz” dedi.
Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var." ifadelerini kullandı.