Mısırlı Bakan, Elon Musk’ı uzaylıların yaptığını iddia ettiği piramitleri görmeye davet etti

Elon Musk sosyal medya mesajında “Belli ki piramitleri uzaylılar inşa etti” ifadelerini kullandı. Bu mesaj üzerine Mısırlı Bakan as-Mashat, “Çalışmalarınızı çok beğenerek takip ediyorum. Sizi ve SpaceX'i piramitlerin nasıl inşa edildiğiyle ilgili yazıları keşfetmeye ve ayrıca piramitleri inşaa edenlerin mezarlarını görmeye davet ediyorum. Bay Musk, sizi bekliyoruz” dedi.