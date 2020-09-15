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15.09.2020 - 11:07 |

Mısırlı sunucu: 'Başörtülü kadınlar diğerlerinden 100 bin kat daha iyi'

Mısırlı sunucu son programında ise bu ifadelerinden dolayı özür dileyerek, “Başörtüsü takmayan kadınları kırmak istememiştim. Maksadımı doğru anlatamadım” dedi.

Mısırlı sunucu: 'Başörtülü kadınlar diğerlerinden 100 bin kat daha iyi'

Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu’na bağlı Şikayet Komitesi, bir programında başörtüsü takmayan kadınlarla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle sunucu Radva Eş-Şerbini hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yer alan yorumlara göre eş-Şerbini, sunduğu bir programda başörtüsünü çıkarmak isteyen kadınlara bunu yapmamaları yönünde mesaj göndererek, “Aileniz, iş yeriniz veya arkadaş grubunuzda onu takan tek kişi olsanız bile asla çıkarmayın. Siz benden ve başörtüsü takmayan kadınlardan 100 bin kat daha iyisiniz” dedi.

Şerbini ayrıca başörtüsü takmayan kadınların içinde inançlarından daha güçlü bir şeytan olduğunu söyleyerek, “Ey örtülü kardeşim, Rabbimizin huzurunda bizden daha iyisin” diye konuştu.

Mısırlı sunucu son programında ise bu ifadelerinden dolayı özür dileyerek, “Başörtüsü takmayan kadınları kırmak istememiştim. Maksadımı doğru anlatamadım” dedi.

Kaynak: Independent Türkçe

 

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