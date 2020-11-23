Moderna aşısı 25-37 dolara satılacak

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının doz başına fiyatının 25 ila 37 dolar arasında olacağını açıkladı. Alman gazetesi Welt am Sonntag’a konuşan Bancel, “Dolayısıyla aşımız, fiyatı 10-50 dolar arasında değişen bir grip aşısı dozu ile yaklaşık olarak aynı fiyatta olacak” dedi. Bancel, AB Komisyonu ile aşı konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.