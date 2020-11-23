23.11.2020 - 07:00 |
Moderna aşısı 25-37 dolara satılacak
Geliştirmekte olduğu Kovid-19 aşısının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu açıklayan Amerikan ilaç firması Moderna, hükümetlerden doz başına ne kadar para alacağını da belirledi.
Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının doz başına fiyatının 25 ila 37 dolar arasında olacağını açıkladı. Alman gazetesi Welt am Sonntag’a konuşan Bancel, “Dolayısıyla aşımız, fiyatı 10-50 dolar arasında değişen bir grip aşısı dozu ile yaklaşık olarak aynı fiyatta olacak” dedi. Bancel, AB Komisyonu ile aşı konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.