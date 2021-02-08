Modi'den protestocu çiftçilere eylemlerine son verme çağrısı

The Indian Express’in haberine göre, Başbakan Modi, yaptığı açıklamada, çiftçilerin yeni tarım yasalarına bir şans vermesi gerektiğini belirterek, hükümetin çiftçilerle görüşmelere açık olduğunu vurguladı.

Modi, protestocu çiftçilere eylemlerine son vermesi için çağrısında bulunarak, ülkenin yeni yabancı yıkıcı ideolojiden korunması gerektiğine işaret etti.

Hindistan’da doğrudan yabancı yatırıma ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Modi, "Ülke, ilerleme kaydediyor ve biz yabancı yıkıcı ideolojiden bahsediyoruz ama bu ideolojiden ülkeyi korumalıyız." ifadesini kullandı.

Hindistan hükümetinin küçük çiftçiler için çabaladığının altını çizen Modi, 2014'ten bu yana tarımda çiftçiyi güçlendirmeyi amaçlayan değişiklikler yapıldığını anımsattı.

Başbakan, Hindistan'ı "demokrasinin anası" olarak nitelendirerek, bütün milletvekillerine minnettarlığını dile getirdi.

Modi, Hindistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gücünü de tüm dünyanın tanıdığını kaydetti.