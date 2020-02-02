Moğolistan için bir uyarı daha geldi: Yüksek riskli

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Moğolistan’a seyahat edecek vatandaşlarımızın dikkatine:

Moğolistan makamları, Çin’le mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan koronavirüs salgınını Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirmektedir.

Bu nedenle Moğolistan’da olası bir koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla, ülke genelinde tüm eğitim kurumları 2 Mart 2020 tarihine kadar kapatılmıştır. Buna ilaveten, Ulanbator’da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler ve kapalı oyun park ve salonları gibi mekanların kapatılması kararlaştırılmış, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine 24.00’de kapanacak şekilde sınırlama getirilmiş, konferanslar, eğitim kursları, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanat etkinlikleri gibi tüm toplu organizasyonlar yasaklanmıştır.

Moğol makamları tarafından; Çin’den Moğolistan’a gelişlerde yabancı ülke vatandaşlarının Çin'den Moğolistan’a havayolu, demiryolu veya karayoluyla yapacağı tüm seyahatlerin 2 Mart 2020 tarihine kadar durdurulduğu, bu tarihe kadar sadece Çin’de bulunan Moğolistan vatandaşlarının ülkeye belirli sınır kapılarından dönüşüne izin verileceği;

Moğolistan’dan Çin’e gidişlerde, yabancı ülke vatandaşlarının Moğolistan’dan Çin’e seyahatlerine yalnızca Ulanbator Buyant-Ukhaa hava ve Zamiin Uud–Ereen demiryolu sınır kapılarından izin verileceği;

Moğolistan vatandaşlarının Çin’e seyahatlerinin ise 2 Mart 2020 tarihine kadar yasaklandığı;

Moğolistan ile Çin arasındaki çeşitli sınır kapılarından geçen yük araçları ve sürücülerine herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı, malların ithalat ve ihracatında herhangi bir kısıtlama getirilmediği;

Çin'de bulunan Moğolistan diplomatik temsilciliklerinin vize italarına ise alınan ilave tedbirler çerçevesinde kısıtlamalar getirildiği, Moğolistan'ın diğer ülkelerde mukim diplomatik temsilciliklerinin vize uygulamalarında ise bir değişiklik bulunmadığı bildirilmiştir.

Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulanbator’da ve diğer bazı kentlerde mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliği virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta, yüksek ateşli grip ve zatürre vakaları yoğun olarak görülmektedir. Moğolistan’daki sağlık kurumlarının imkanları ise sınırlıdır.

Öte yandan Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil katılabilecekleri faaliyetler son derece sınırlanmış durumdadır. Bu çerçevede Moğolistan’a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın yukarıdaki hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır.

Moğolistan içerisinde bir sağlık sorunu ile karşılaşan vatandaşlarımızın Ulanbator Büyükelçiliğimizin +976 9468 14 01 numaralı telefonu ile temas kurmaları mümkündür.