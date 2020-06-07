Moldova'da covid-19 vaka sayısı 9 bin 700'e ulaştı

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i sağlık çalışanı olmak üzere 189 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 9 bin 700'e yükseldi.

Son 24 saatte 828 Kovid-19 testi yapılan ülkede ölü sayısı 10 artarak 341, iyileşen sayısı da 188 artarak 5 bin 638 oldu.

Hastaların yüzde 60'ının iyileştiği ülkede 39 bin 132 hasta gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise son 24 saatte vaka sayısı 45 artışla 646'ya ulaştı.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, zor bir dönemden geçtiklerini ve hastanelerde boş yatak kalmadığını belirtmişti.

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart'ta kayıtlara geçmişti.