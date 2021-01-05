Moskova metrosunun ilk kadın makinistleri

Rusya’da 456 sektörde kadınların çalışmasını engelleyen yasaklar vardı. Bu sektörler “Güç gerektiren erkek işi” olarak görülüyordu. Ama değişen dünyaya ayak uydurmak için Rusya Çalışma Bakanlığı, kadınların çalışmasının yasak olduğu alanları azalttı. 1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni kararla, kadınların çalışmasının yasak olduğu meslekler 100’e indirildi. Talimat doğrultusunda, 1 Ocak 2021 itibarıyla kadınların metrolarda makinist olarak görev yapmasına izin verildi. Böylece başkent Moskova’daki tarihi metroda 12 kadın makinist göreve başladı.

‘Talep var, sayı artırılacak’

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov tarihe geçecek bu başlangıçla ilgili şunları söyledi: “25 kadın bir süredir metro makinistliği için eğitim görüyordu. Bu arkadaşlarımızdan 12’si görev yapmaya hak kazandı. Günümüzde erkek ya da kadın fark etmeksizin herkes istediği işi yapabilmeli. Bu anlamda Moskova’nın kadınlara metroda çalışma ve yeni bir meslek edinme imkanı veren ilk şehirlerden biri olmasından çok mutluyuz. Kadın makinist sayısı zamanla artırılacak, talep yoğun.

Giysi seçimini kendileri yapacak

Moskova metrosunda göreve başlayan kadın makinistler, kendileri için tasarlanan özel üniformayla görev yaparken pantolon ya da etek giyme kararını kendileri verecek. Gelecek yıl Moskova metrosunda en az 50 kadın makinistin göreve alınmasının planlandığı belirtildi. Rusya’da kadınlar hayatın hemen her alanında görev yapsa da metrodaki trenler sadece erkekler tarafından kullanılıyordu. Çünkü makinistlik kadınların sağlığı için zararlı görülen, güç gerektiren meslekler arasında sayılıyordu. Trenler artık otomatik sistemlere sahip olduğu için ağır fiziksel güç ile ilişkilendirilen meslekler arasında görülmüyor.