Moskova'da kritik temaslar! Aliyev ile Putin ikili görüştü

Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından Putin’le yaptığı ikili görüşmede açıklamalarda bulundu.

Bugün Moskova’da yapılan görüşmelerin ardından imzalanan ortak bildirinin önemine işaret eden Aliyev, “Azerbaycan, 30 yıl aradan sonra Ermenistan üzerinden ulaşım yoluyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı kuracak.” diye konuştu.

Ermenistan’ın da Azerbaycan topraklarından Rusya ve İran’a demir yolu üzerinden erişime sahip olacağını belirten Aliyev, “Azerbaycan olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz. Aynı zamanda Türkiye-Rusya arasındaki demir yolu bağlantısı da sağlanacak.” dedi.

Söz konusu bildirinin önemli bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Aliyev, “Bugün kurulmasına karar verdiğimiz çalışma grupları da etkin bir şekilde çalışarak bölge için tasarlanan ve tamamlanacağına emin olduğum projelerin durumu hakkında bizi bilgilendireceklerdir.” ifadelerini kullandı.

"Bildirinin temelinde, meselenin uzun vadeli çözülmesi arzusu yatıyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin de Dağlık Karabağ’da geçen sene yaşanan çatışmaların durdurulduğundan memnun olduğunu ve bölgedeki durumun kademeli şekilde normalleştiğini belirtti.

Dağlık Karabağ’da ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesine yönelik ortak bir bildiri imzalandığına dikkati çeken Putin, “Bu bildirinin temelinde, meselenin uzun vadeli çözülmesi arzusunun yatması son derecede önemlidir.” dedi.

Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çeşitli yönlerde geliştiğine dikkati çeken Putin, “Güney Kafkasya’daki durumun çözümüne ilişkin çalışmaların ikili ilişkiler için yararlı olacağını umuyorum.” değerlendirmesini yaptı.



