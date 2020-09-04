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04.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Mucize kurtuluş

İngiltere’de Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçaklarla ilgili gösteri sırasında bir uçak yere çakıldı, pilot şans eseri kurtuldu

Mucize kurtuluş

İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesindeki Sywell havaalanında önceki gün bir pilot grubu, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere ile Almanya’nın uçaklarının arasında yaşanan “it dalaşı”nı canlandırıyordu.

Mucize kurtuluş



Deneyimli pilot Matthew Boddington da İngiltere yapımı olan “Royal Aircraft Factory BE2c” adlı keşif uçağının bir benzerini kullanıyordu. Boddington’ın kullandığı uçak gösteri uçuşu sırasında kontrolden çıkarak yere çakıldı. Pilot Matthew Boddington’ın kazadan şanseseri kurtulduğu belirtildi.

Kemiği kırıldı

Söz konusu uçağı ABD’de bir ahırda terk edilmiş halde bulduktan sonra ortağı ile birlikte restore etmek için 6 yıl üzerinde çalışan Boddington’ın sadece kesiklerinin ve kırık bir kaburga kemiğinin bulunduğu, durumunun iyi olduğu açıklandı. Boddington’ın ülkedeki en deneyimli eski model uçak pilotları arasında yer aldığı belirtilirken, İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.

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