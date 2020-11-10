MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mülteciler artık dönebilir
ABONE OL
10.11.2020 - 07:00 |

Mülteciler artık dönebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli milyonlarca mültecinin artık eve dönüş yaparak vatanlarını yeniden inşa etmeye başlayabileceğini çünkü artık ülkenin büyük kısmında huzur ve istikrar oluştuğunu söyledi.

Mülteciler artık dönebilir

Associated Press haber ajansının geçtiği bilgiye göre, Putin bu ifadeleri Suriye devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde kullandı. İki isim, Rusya’nın liderliğinde düzenlenen ve çarşamba günü Şam’da başlayıp iki gün sürecek olan Uluslararası Mülteci Konferansı öncesi görüştü. Planlanan bu toplantıya Birleşmiş Milletler ve ABD’li yetkililerden itirazlar var.

Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandıEsenyurt’ta gece saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği bir adreste bulunan şüpheliler polislere ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edilerek baskın yapılan evdeki silahlı 2 şüpheli ekipler tarafından evde yakalanarak göz altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Panelvan minibüste zorla fuhuş!

Son dakika... Panelvan minibüste zorla fuhuş!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Son dakika: İstanbul'da kağıt fabrikasında yangın! Ekipler bölgede...

Son dakika: İstanbul'da kağıt fabrikasında yangın! Ekipler bölgede...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet