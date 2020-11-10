Mülteciler artık dönebilir

Associated Press haber ajansının geçtiği bilgiye göre, Putin bu ifadeleri Suriye devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde kullandı. İki isim, Rusya’nın liderliğinde düzenlenen ve çarşamba günü Şam’da başlayıp iki gün sürecek olan Uluslararası Mülteci Konferansı öncesi görüştü. Planlanan bu toplantıya Birleşmiş Milletler ve ABD’li yetkililerden itirazlar var.