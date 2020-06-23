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23.06.2020 - 15:21 |

Mültecileri birbirlerine tokatlatan polis kovuldu

İtalya'nın Agrigento kentinde bir polis memuru, mülteci kampından kaçan üç gence tokat attığı ve mültecileri birbirlerine tokatlattığı görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı.

Ülkede gündem olan görüntülerde bir polis memuru, Sicilya Adası'ndaki Ciavolotta mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle karantina altında tutulurken kaçan 3 Tunuslu mülteciyi kendi yöntemiyle cezalandırıyor.

Videoda mültecilere "Misarfirsiniz ve yasalara uymak zorundasınız" diyen polis memuru, daha sonra birbirlerini tokatlamalarını söylüyor.

Mültecilerin 'yeterince sert' tokat atmadığını düşünen polis, içlerinden birine tokat atarak "İşte böyle vuracaksın" dediği görüntülere yansıyor.

Kampta yaşanan olayın görüntülerinin bir sivil toplum kuruluşuna ulaşmasının ardından polis memuru hakkında soruşturma açıldı. Mültecileri tokatlayarak cezalandıran polis açığa alındı.

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