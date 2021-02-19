MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Münih’te bu yıl Türkiye yok
ABONE OL
19.02.2021 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Münih’te bu yıl Türkiye yok

Her yıl şubatta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı, koronavirüs nedeniyle bu yıl video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Münih’te bu yıl Türkiye yok
ECEM TOPLAR Ankara

“MSC Special Edition” olarak adlandırılan konferans, bir dizi sanal üst düzey etkinlik de dahil olmak üzere “Münih 2021’e Giden Yol”un başlangıcını işaret ediyor. Konferansın ana gündemini, koronavirüs ve küresel ısınma oluştururken, NATO’nun geleceği, uluslararası güvenlik işbirliği, Transatlantik iş birliğinin yenilenmesi ve yeniden inşası gibi başlıklar ele alınacak.

Konferansa ilk kez bir ABD başkanı katılacak. Konferansa ABD Başkanı Joe Biden dışında Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi isimler katılacak.

1963’ten beri düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na önceki yıllarda Türkiye’den Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı düzeyinde her yıl katılım oluyordu. Ancak bu yıl konferansta Türkiye’yi temsilen bir yetkili yer almayacak.

 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Cüceloğlu’na son veda

Cüceloğlu’na son veda

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet