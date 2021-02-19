Münih’te bu yıl Türkiye yok

“MSC Special Edition” olarak adlandırılan konferans, bir dizi sanal üst düzey etkinlik de dahil olmak üzere “Münih 2021’e Giden Yol”un başlangıcını işaret ediyor. Konferansın ana gündemini, koronavirüs ve küresel ısınma oluştururken, NATO’nun geleceği, uluslararası güvenlik işbirliği, Transatlantik iş birliğinin yenilenmesi ve yeniden inşası gibi başlıklar ele alınacak.

Konferansa ilk kez bir ABD başkanı katılacak. Konferansa ABD Başkanı Joe Biden dışında Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi isimler katılacak.

1963’ten beri düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na önceki yıllarda Türkiye’den Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı düzeyinde her yıl katılım oluyordu. Ancak bu yıl konferansta Türkiye’yi temsilen bir yetkili yer almayacak.