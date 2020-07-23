MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Musk’tan Heard’a: Sana koruma tutayım
ABONE OL
23.07.2020 - 07:00 |

Musk’tan Heard’a: Sana koruma tutayım

ABD’li oyuncu Johnny Depp’in eski eşi, meslektaşı Amber Heard’ü dövdüğü iddialarını duyuran The Sun gazetesine açtığı davaya Londra’daki mahkemede devam edildi.

Musk’tan Heard’a: Sana koruma tutayım

Duruşmada Amber Heard, evliliği sırasında milyarder Elon Musk ile ilişki yaşadığı iddiasını reddetti. Bunun üzerine Depp’in avukatı, Heard ile Musk arasındaki 22 Mayıs 2016 tarihli mesajlaşmaları okudu. Aktrisin, Depp’in yüzüne telefon attığını öne sürdüğü günün ertesinde gerçekleşen mesajlaşmaya göre, Amber Heard eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıracağını söylüyor.

Elon Musk da bunun üzerine “Ben sana 7 gün 24 saat görev yapacak koruma tutayım. Çünkü senden gerçekten çok hoşlanıyorum” diyor. Duruşmada, Johnny Depp Avustralya’da film çekerken, Musk’ın geceleri Amber Heard’ü evinde ziyaret ettiği de öne sürüldü. Amber Heard ise bu iddiayı da kabul etmedi. Dava devam ediyor.

Kütahya'da trafik kazasıKütahya'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

İdlib’de 22’nci devriye

İdlib’de 22’nci devriye

Sıradaki Haber