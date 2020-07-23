Musk’tan Heard’a: Sana koruma tutayım

Duruşmada Amber Heard, evliliği sırasında milyarder Elon Musk ile ilişki yaşadığı iddiasını reddetti. Bunun üzerine Depp’in avukatı, Heard ile Musk arasındaki 22 Mayıs 2016 tarihli mesajlaşmaları okudu. Aktrisin, Depp’in yüzüne telefon attığını öne sürdüğü günün ertesinde gerçekleşen mesajlaşmaya göre, Amber Heard eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıracağını söylüyor.



Elon Musk da bunun üzerine “Ben sana 7 gün 24 saat görev yapacak koruma tutayım. Çünkü senden gerçekten çok hoşlanıyorum” diyor. Duruşmada, Johnny Depp Avustralya’da film çekerken, Musk’ın geceleri Amber Heard’ü evinde ziyaret ettiği de öne sürüldü. Amber Heard ise bu iddiayı da kabul etmedi. Dava devam ediyor.