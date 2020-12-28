Mutasyon geçirmiş koronavirüs Finlandiya ve Norveç'e de sıçradı

Finlandiyalı sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kymenlaakso bölgesinde bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün tespit edildiğini bildirdi.

Virüs tespit edilen Fin vatandaşın, Noel tatili için yakın zaman içerisinde İngiltere’den döndüğü kaydedildi.

Yetkililer, 7 Aralık’tan bu yana İngiltere’den ülkeye giriş yapan kişileri Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı.

Norveç'te de görüldü

Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandığını açıkladı.

The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.

Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor." ifadelerini kullandı.