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28.12.2020 - 17:41 | | AA

Mutasyon geçirmiş koronavirüs Finlandiya ve Norveç'e de sıçradı

Finlandiya ve Norveç’te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Mutasyon geçirmiş koronavirüs Finlandiya ve Norveç'e de sıçradı

Finlandiyalı sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kymenlaakso bölgesinde bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün tespit edildiğini bildirdi.

Virüs tespit edilen Fin vatandaşın, Noel tatili için yakın zaman içerisinde İngiltere’den döndüğü kaydedildi.

Yetkililer, 7 Aralık’tan bu yana İngiltere’den ülkeye giriş yapan kişileri Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı.

Norveç'te de görüldü

Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandığını açıkladı.

The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.

Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskınBursa'da, jandarma ekiplerince dün yapılan baskında, bağ evinde eğlence düzenleyen 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin lira ceza uygulandı.
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