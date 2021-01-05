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05.01.2021 - 12:24 | | AA

Mutasyon Slovakya'ya da sıçradı!

Slovakya'da, yeni tip koronavirüsün İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Mutasyon Slovakya'ya da sıçradı!

Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Michalovce kentinde alınan bazı numunelerde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığını bildirdi.

Krajci, virüsün 70 kat daha hızlı şekilde bulaştığına, çocuk ve 60 yaş altındakiler arasında da daha hızlı yayıldığına dikkati çekti.

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 636 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 188 bin 99'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 artışla 2 bin 521'e çıktı.

Son dakika... 'En iyi iller arasına girdik' deyip ilan etti! Maviye döndü...Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte geçtiğimiz günlerde kırmızıdan yeşile dönerken, seyrin olumlu devam etmesiyle kentte bu kez risk haritası maviye boyandı.
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