Mutasyonlu virüs testi yanıltıyor

FDA, ABD merkezli Thermo Fisher Scientific şirketinin TaqPath testi ve Applied DNA Sciences firmasının Linea test kitinin başta İngiltere’de görülen mutasyonlu koronavirüs türü de olmak üzere bazı varyantlara karşı önemli ölçüde azaltılmış duyarlılığa sahip olduğunu buldu. Ayrıca FDA, Mesa Biotech şirketinin Accula testinin performansının da genetik varyantlardanetkilenebileceğini ekledi. FDA test sonuçlarının klinik gözlemle birlikte değerlendirilmesi ve Kovid-19’dan hala şüpheleniliyorsa farklı bir test kullanılması gerektiğini söyledi.