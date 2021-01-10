10.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Mutasyonlu virüs testi yanıltıyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koronavirüsün mutasyona uğrayan farklı türlerinin yanlış negatif test sonuçlarına yol açabileceğini açıkladı.
FDA, ABD merkezli Thermo Fisher Scientific şirketinin TaqPath testi ve Applied DNA Sciences firmasının Linea test kitinin başta İngiltere’de görülen mutasyonlu koronavirüs türü de olmak üzere bazı varyantlara karşı önemli ölçüde azaltılmış duyarlılığa sahip olduğunu buldu. Ayrıca FDA, Mesa Biotech şirketinin Accula testinin performansının da genetik varyantlardanetkilenebileceğini ekledi. FDA test sonuçlarının klinik gözlemle birlikte değerlendirilmesi ve Kovid-19’dan hala şüpheleniliyorsa farklı bir test kullanılması gerektiğini söyledi.
"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.