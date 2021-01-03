MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mutasyonun görüldüğü ilk yerde korkutan tablo! Son 6 gündür...
ABONE OL
03.01.2021 - 19:03 | | İHA

Mutasyonun görüldüğü ilk yerde korkutan tablo! Son 6 gündür...

İngiltere'de son 6 gündür koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor. Son 24 saatte 54 bin 990 vakanın tespit edildiği İngiltere’de toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 779'a yükseldi.

Mutasyonun görüldüğü ilk yerde korkutan tablo! Son 6 gündür...

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları son 6 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 bin 990 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 654 bin 779'a yükseldiği belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 454 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 24'e yükseldi.

Okullar yeniden açılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, okulların güvenli olduğunu ve okulların kapatılmadığı bölgelerde çocukların okula gitmeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Johnson, "Okulların güvenliğine dair hiçbir şüphem yok" dedi.

Ailelerden çocuklarını yarın okula göndermelerini isteyen Başbakan Johnson, çocuklarda Covid-19 riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Johnson, başkent Londra ve İngiltere'nin güneydoğusundaki okulların 2 hafta süreyle kapatılmasını ise Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni mutasyonunun yoğun görülmesi nedeniyle "istisnai" bir durum olduğunu ifade etti.

Sendikalar ise okullara dönmenin güvenli olmadığına dikkat çekerek, tüm ilkokullarda uzaktan öğretim uygulanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 3 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir ilçe resmen kayboldu! Geceden beri etkili

Bir ilçe resmen kayboldu! Geceden beri etkili

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

TBMM'den o iddialara yalanlama

TBMM'den o iddialara yalanlama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet