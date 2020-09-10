10.09.2020 - 14:20 | | DHA
Muz yüklü konteynerde 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ukrayna’nın Odesa ilinde 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamada, Odesa ilindeki Pivdenniy (Güney) Limanı’nda düzenlenen operasyonda, muz konteyneri içine gizlenmiş 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON DOLAR
Ele geçirilen uyuşturucunun Ekvador Cumhuriyeti’nden Ukrayna’ya getirildiği ve piyasa değerinin 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. Operasyonun ardından soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak.