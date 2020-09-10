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10.09.2020 - 14:20 | | DHA

Muz yüklü konteynerde 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ukrayna’nın Odesa ilinde 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muz yüklü konteynerde 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamada, Odesa ilindeki Pivdenniy (Güney) Limanı’nda düzenlenen operasyonda, muz konteyneri içine gizlenmiş 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON DOLAR

Ele geçirilen uyuşturucunun Ekvador Cumhuriyeti’nden Ukrayna’ya getirildiği ve piyasa değerinin 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. Operasyonun ardından soruşturma başlatıldı.

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