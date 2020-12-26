Müzeyi kurtaran Banksy tablosuna saygı duruşu

Logchies-Prins, Banksy’nin “Maymun Zehri” adlı tablosu satıldıktan sonra müzenin çalışanlarının eserin karşısında saygı duruşu yaparak onu uğurladığını söyledi. Müzeci ayrıca ismi açıklanmayan alıcının, söz konusu tabloyu en az bir yıllığına müzeye ödünç vermeyi teklif ettiğini belirtti.



