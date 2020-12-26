26.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Müzeyi kurtaran Banksy tablosuna saygı duruşu
Pandemide elemanlarını işten çıkarmamak için bir Banksy tablosunu yazın 1.5 milyon sterline (15 milyon TL) satan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Moco Müzesi’nin ortağı Kim Logchies-Prins, satışın ardından yaşananları İngiliz “The Guardian” gazetesine anlattı.
Logchies-Prins, Banksy’nin “Maymun Zehri” adlı tablosu satıldıktan sonra müzenin çalışanlarının eserin karşısında saygı duruşu yaparak onu uğurladığını söyledi. Müzeci ayrıca ismi açıklanmayan alıcının, söz konusu tabloyu en az bir yıllığına müzeye ödünç vermeyi teklif ettiğini belirtti.
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