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12.02.2021 - 07:00 |

Myanmar ordusuna yaptırım kararı

Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı başlayan protestolar geniş katılımlarla devam ediyor.

Myanmar ordusuna yaptırım kararı

Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde sokaklara dökülen on binlerce protestocu, darbe karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınan ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile beraberindeki üst düzey hükümet yetkililerinin serbest bırakılmasını talep etti. Yangon’daki BM binasının önünde toplanan kalabalık, BM’nin protestolara ilişkin açıklamasında Myanmar’da yaşananları “darbe” olarak nitelendirmemesine tepki gösterdi. Kentteki Çin Büyükelçiliği binasının önünde toplanan bir diğer grup da ülkedeki internet erişimini durdurmak için Çin’in Myanmar’a elektronik ekipman yolladığı iddialarını protesto etti. Sosyal medyada yer alan videolarda ise bazı polis memurlarının, protestoculara destek vereceklerini ve göstericilere müdahale etmek üzere amirlerinin talimatını dinlemeyeceklerini açıklaması dikkat çekti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın darbecilere yönelik aldığı yaptırım kararının detaylarını Beyaz Saray dün açıkladı. Buna göre darbeye öncülük eden Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile yardımcısı Soe Win’in de aralarında bulunduğu toplam 10 isim ve bazı kurumlar yaptırım listesine alındı. Listeye eklenen kişi ve kurumların varsa ABD’deki mal varlıkları dondurulacak, ABD vizesi almaları mümkün olmayacak, bu kişi ve kurumlarla ticari bir işlem yapılamayacak.

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