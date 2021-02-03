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03.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Myanmar’a yaptırım yolda

Ordu tarafından gerçekleştirilen darbeye tepki büyüyerek devam ederken, ABD ve AB’den Myanmar’a yönelik yaptırım açıklamaları yapıldı.

Myanmar’a yaptırım yolda

Myanmar’da ordunun gerçekleştirdiği darbeye yönelik uluslararası tepki büyüyerek devam ederken, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş lideri Aung San Suu Çii’nin serbest bırakılması adına çağrılar sürüyor. Suu Çii’den henüz haber alınamıyor ancak sağlığının iyi olduğu öğrenildi. Myanmar’da askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları da görevden alındı. Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonundan yapılan duyuruda, askeri idarenin, eski Devlet Başkanı Win Myint hükümetindeki bakanların görevine son verdiği ve ilk aşamada 11 yeni bakanın görevine atandığı bildirildi. Açıklamada yeri doldurulan bakanlıklar arasında hazine, sağlık,  enformasyon, dışişleri, savunma, sınır güvenliği ve içişlerinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca yüzlerce milletvekilinin gözaltına alınmasından bir gün sonra bazı parlamento üyelerinin de hükümet binasında tutulduğu bilgisi paylaşıldı. 

Myanmar’a yaptırım yolda

‘Hesap verecekler’

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar’daki askeri darbenin ardından, bu ülkeye demokratik geçiş sürecinde kaldırılan yaptırımların tekrar geri getirilebileceği sinyalini verdi. Biden, “ABD, demokrasi sürecine dayanarak son yıllarda Myanmar’a uygulanan yaptırımları kaldırmıştı. Bu sürecin tersine dönmesi, bizim yaptırım kanunları ve yetkilerimizi tekrar gözden geçirmemizi ve ardından gerekli adımları atmamızı gerektirecektir” ifadelerine yer verdi. Biden, açıklamasının sonunda, “ABD, nerede saldırı altında olursa olsun demokrasinin yanında olacaktır” mesajını verdi ve darbenin sorumlularının hesap vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği de Myanmar’da yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar’da demokrasinin hakim olması için “ellerindeki tüm seçenekleri” değerlendireceklerini bildirdi. Borrell, gözaltına alınan yöneticilerin ve siyasetçilerin derhal serbest bırakılması, telekomünikasyonun yeniden işler hale getirilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi, olağanüstü halin kaldırılması, meclisin açılması için Myanmar ordusuna çağrıda bulundu.

Darbe molası vermedi!

Myanmar’a yaptırım yolda

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar’da, genç bir kadının spor yaptığı sırada kayda aldığı görüntülere, arkadaki askeri hareketlilik de yansıdı. Beden Eğitimi Öğretmeni Khing Hnin Wai’nin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Wai, yaşananlardan haberi olmadığını ifade etti.

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