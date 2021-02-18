Myanmar’da BM’den korkutan uyarı

Myanmar’da ordunun gerçekleştirdiği darbenin ardından toplu protesto eylemleri devam ederken, Birleşmiş Milletler’den (BM) endişe yaratıcı bir açıklama yapıldı. BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar’daki darbe karşıtlarının planladığı kitlesel gösterilerin, askeri yönetimin Yangon ve yakınlarındaki kentlere ilave asker sevk etmesiyle şiddet olaylarıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu. Andrews, yaptığı açıklamada, ülkedeki askeri yönetimin finans merkezi Yangon ve civarındaki şehirlere asker sevk ettiğini, darbe karşıtlarının ise kitlesel gösterilerin yapılması çağrısında bulunduğunu belirtti. Geniş çaplı gösterilerin yapıldığı yerlere askeri birliklerin sevk edilmesinin kitlesel gözaltı, ölüm ve ortadan kaybolmalarla sonuçlandığını örneklerle ifade eden Andrews, “kitlesel protestolara katılan göstericilerle askeri birliklerin karşı karşıya gelmesinin sonuçlarından korktuğunu” söyledi. “Ordunun, Myanmar halkına karşı daha büyük suçlar işlemesi konusunda uçurumun kenarında olabiliriz” ifadesini kullanan Andrew, Myanmar ordusu üzerinde nüfuzu olan ülkeleri orduyu, protesto gösterilerinin gözaltı ve şiddetle sonuçlanmadan yapılmasına izin vermesi konusunda ikna etmeye çağırdı. Askeri yönetim, ülkedeki geniş çaplı gösterilerin sosyal medyada organize olmasını önlemek için 15 Şubat’ta internet erişimine geçici süreliğine yasak getirmişti.

En yüksek katılım

Myanmar’da askeri darbeyi protesto eden halk, “yol kapatma günü” ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak “bozuk araba” hareketi başlattı. BBC’nin haberine göre, yönetime el koyan Myanmar ordusunun internet erişimine izin vermesinin ardından sosyal medya üzerinden “bozuk araba” hareketi başlatıldı. Ülkenin en kalabalık şehri Yangon’da binlerce kişi, ana yollara arabalarını kaputu açık halde bırakarak, yolları trafiğe kapattı. Gösterilerin amacının, güvenlik güçlerinin ve memurların işe gitmesini engellemek olduğu tahmin ediliyor. BBC Myanmar muhabiri, “bozuk araba” hareketine bir halk otobüsünün de destek verdiği ifade etti.

Öte yandan dün Sule alanında düzenlenen gösterilerin bugüne kadarki en yüksek katılıma sahip olduğu ifade edildi. Ülkede on binlerce kişi askeri cuntaya ve darbeye karşı çıkmak için sokaklara dökülürken, ülkenin lideri Aung San Suu Çii’nin serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Cunta yönetiminin “bir yıl sonra seçim yapılacağı” açıklamasına rağmen darbeye ülkede ve uluslararası alanda tepkiler dinmiyor. Myanmar ordusu, darbeden geri adım atmayı ve gözaltında tutulan üst düzey hükümet üyelerini serbest bırakmayı reddediyor.