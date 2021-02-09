Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sıkıyönetime rağmen devam etti

Myanmar'ın başkenti Nepido, Yangon, Bago ve Mandalay şehirlerinde toplanan on binlerce protestocu, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin resimleri ve partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisini simgeleyen kırmızı bayraklarla darbe karşıtı sloganlar attı.

Bago'da polis, darbe karşıtlarını dağıtmaya çalışırken protestoculara tazyikli suyla müdahale etti.

Yangon'da ise protestocuların toplandığı bir alışveriş merkezi alanına 6 askeri araç ve 100'e yakın asker konuşlandırıldı. Protestocularla asker arasında bir çatışma yaşanmadı.

Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı protestoların ülkeye yayılması üzerine dün, Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Ayrıca ülkede akşam 20.00'den sabah 04.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 5 kişiden fazla grupların toplanması yasaklanmıştı.

YENİ ZELANDA, MYANMAR İLE İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALDI



Öte yandan Yeni Zelanda hükümeti, askeri darbe gerekçesiyle Myanmar ile üst düzey siyasi ve askeri ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Myanmar'daki askeri hükümetin meşruiyetini tanımadıklarını belirterek, "Yeni Zelanda olarak Myanmar'daki darbeden derin endişe duyuyoruz. Gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılmasını ve sivil iradenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Bakan Mahuta ayrıca, Myanmar'ın askeri liderlerine ülkeye seyahat yasağı getirdiklerini bildirdi.