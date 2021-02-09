MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sıkıyönetime rağmen devam etti
ABONE OL
09.02.2021 - 11:05 | | AA

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sıkıyönetime rağmen devam etti

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestoların ülkede yayılması üzerine bazı şehirlerde ilan edilen sıkıyönetime rağmen gösteriler devam etti. Bago'da polis, darbe karşıtlarını dağıtmaya çalışırken protestoculara tazyikli suyla müdahale etti.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sıkıyönetime rağmen devam etti

Myanmar'ın başkenti Nepido, Yangon, Bago ve Mandalay şehirlerinde toplanan on binlerce protestocu, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin resimleri ve partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisini simgeleyen kırmızı bayraklarla darbe karşıtı sloganlar attı.

Bago'da polis, darbe karşıtlarını dağıtmaya çalışırken protestoculara tazyikli suyla müdahale etti.

Yangon'da ise protestocuların toplandığı bir alışveriş merkezi alanına 6 askeri araç ve 100'e yakın asker konuşlandırıldı. Protestocularla asker arasında bir çatışma yaşanmadı.

Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı protestoların ülkeye yayılması üzerine dün, Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Ayrıca ülkede akşam 20.00'den sabah 04.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 5 kişiden fazla grupların toplanması yasaklanmıştı.

YENİ ZELANDA, MYANMAR İLE İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALDI

Öte yandan Yeni Zelanda hükümeti, askeri darbe gerekçesiyle Myanmar ile üst düzey siyasi ve askeri ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Myanmar'daki askeri hükümetin meşruiyetini tanımadıklarını belirterek, "Yeni Zelanda olarak Myanmar'daki darbeden derin endişe duyuyoruz. Gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılmasını ve sivil iradenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Bakan Mahuta ayrıca, Myanmar'ın askeri liderlerine ülkeye seyahat yasağı getirdiklerini bildirdi.

 

Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet