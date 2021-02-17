Myanmar'da darbeye karşı 'bozuk araba' hareketi başladı

Myanmar’da askeri darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" hareketi başlattı.

BBC’nin haberine göre, yönetime el koyan Myanmar ordusunun internet erişimine izin vermesinin ardından sosyal medya üzerinden "bozuk araba" hareketi başlatıldı.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon’da binlerce kişi, ana yollara arabalarını kaputu açık halde bırakarak, yolları trafiğe kapattı.

Gösterilerin amacının, güvenlik güçlerinin ve memurların işe gitmesini engellemek olduğu tahmin ediliyor.

BBC Myanmar muhabiri, "bozuk araba" hareketine bir halk otobüsünün de destek verdiği ifade etti.

Öte yandan aktivist Maung Saung Kha, kapatılan yollardan şehir merkezine gitmek isteyen protestocuların da etkilendiğini belirterek, göstericilerin Sule alanında düzenlenecek eyleme ulaşması için "bozuk araba" hareketinin durdurulmasını istedi.

Sule alanında düzenlenmesi planlanan gösterilerin en büyük katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, ülkenin fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD hükümeti, Myanmar'daki darbede rol oynayan üst düzey ordu mensuplarına yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

15 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresinin bugün dolacağı açıklanmıştı.