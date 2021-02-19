MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi
ABONE OL
19.02.2021 - 10:19 | | AA

Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, başına güvenlik güçlerinin kullandığı plastik mermi isabet eden protestocu öldü.

Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi

Başkent Nepido'da 9 Şubat'taki protesto gösterilerinde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwate Thwate Khaing'in ağabeyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin bugün hayatını kaybettiğini belirtti.

Khaing'in ağabeyi, kardeşinin ölümüne ilişkin, "Çok üzgünüm ve söyleyecek bir şey bulamıyorum." ifadesini kullandı.

Khaing, 6 Şubat'tan bu yana ülkede süren geniş çaplı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölen ilk protestocu oldu.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.

    Türk doktordan kanserli dokuyu yok eden buluşABD’de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic’te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde büyük bir başarıya imza attı. Öklü, kanser hücrelerine doğrudan ulaşabilecek bir sıvı geliştirdi. Bu sıvı sayesinde tümörlerin yan etki yaratmadan yok edebileceğini kanıtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı bugün saat kaçta? 19 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı bugün saat kaçta? 19 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Cemre ne zaman düşecek? Cemre bugün düştü mü? 1. Havaya, 2. suya, 3. toprağa düşme tarihleri 2021

    Cemre ne zaman düşecek? Cemre bugün düştü mü? 1. Havaya, 2. suya, 3. toprağa düşme tarihleri 2021

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet