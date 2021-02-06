Myanmar’da sivil itaatsizlik başladı

Ülkenin demokratik olarak seçilmiş lideri Aung San Suu Çii’ye destek veren öğretmenler, “Seçilmiş hükümete kanunsuzca el koyan askeri darbeyi desteklemiyoruz” dedi. Birçok noktada eylemler yapılırken, sosyal medyada, ülkenin güneydoğusundaki Dawei kentinde bir grup darbe karşıtının, askeri yönetimi protesto eden videosu yayıldı. Ülkede daha önce sağlık çalışanları da, darbeye karşı iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Myanmar’da siyasi nedenlerle tutuklanan muhaliflerin kurduğu Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), darbenin başladığı 1 Şubat’tan bu yana ülkede 147 kişinin gözaltına alındığını öne sürüyor. AAPP’ye göre milletvekili ve hükümet yetkililerinden oluşan 133 kişiyle, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivist 14 kişinin, darbe kapsamında gözaltına alındığını ve hala serbest bırakılmadığı ifade edildi.