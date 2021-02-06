MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Myanmar’da sivil itaatsizlik başladı
ABONE OL
06.02.2021 - 07:00 |

Myanmar’da sivil itaatsizlik başladı

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasına karşı çıkan öğretmen ve öğrenciler, askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemine başladı. Bununla birlikte ülke genelinde halk, tencere ve tavalara vurarak protestolar da gerçekleştiriyor.

Myanmar’da sivil itaatsizlik başladı

Ülkenin demokratik olarak seçilmiş lideri Aung San Suu Çii’ye destek veren öğretmenler, “Seçilmiş hükümete kanunsuzca el koyan askeri darbeyi desteklemiyoruz” dedi. Birçok noktada eylemler yapılırken, sosyal medyada, ülkenin güneydoğusundaki Dawei kentinde bir grup darbe karşıtının, askeri yönetimi protesto eden videosu yayıldı. Ülkede daha önce sağlık çalışanları da, darbeye karşı iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Myanmar’da siyasi nedenlerle tutuklanan muhaliflerin kurduğu Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), darbenin başladığı 1 Şubat’tan bu yana ülkede 147 kişinin gözaltına alındığını öne sürüyor. AAPP’ye göre  milletvekili ve hükümet yetkililerinden oluşan 133 kişiyle, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivist 14 kişinin, darbe kapsamında gözaltına alındığını ve hala serbest bırakılmadığı ifade edildi.

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet