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08.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Nafaka vermemek için bir milyon doları yaktı

Kanada’nın başkenti Ottawa’da yaşayan Bruce McConville (55) isimli iş adamı, ayrıldığı eşine nafaka ödememek adına 1 milyon dolarlık varlığını yaktığını açıkladı.

Nafaka vermemek için bir milyon doları yaktı

Konuyla ilgili görülen duruşmada konuşan Bruce McConville, kendisine ait iş yerlerini sattığını, bundan elde ettiği paralarıysa yaktığını öne sürdü. McConville paranın bir kısmını ekim, bir kısmını da aralık ayında yaktığını açıklarken, bu sebeple hükmedilen nafakayı ödeyemeyeceğini belirtti.

30 gün hapis

Yargıç, sözlerine inanmadığı Bruce McConville’i 30 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinden çıktıktan sonra da paranın yerini söylememesi durumunda her gün için 2 bin dolar ceza ödeyeceğini söyledi. Ancak bir dönem belediye başkanlığına da aday olan McConville sözlerinden geri adım atmadı ve nafakayı kesinlikle ödemeyeceğini belirtti. 

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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