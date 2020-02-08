Nafaka vermemek için bir milyon doları yaktı

Konuyla ilgili görülen duruşmada konuşan Bruce McConville, kendisine ait iş yerlerini sattığını, bundan elde ettiği paralarıysa yaktığını öne sürdü. McConville paranın bir kısmını ekim, bir kısmını da aralık ayında yaktığını açıklarken, bu sebeple hükmedilen nafakayı ödeyemeyeceğini belirtti.

30 gün hapis

Yargıç, sözlerine inanmadığı Bruce McConville’i 30 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinden çıktıktan sonra da paranın yerini söylememesi durumunda her gün için 2 bin dolar ceza ödeyeceğini söyledi. Ancak bir dönem belediye başkanlığına da aday olan McConville sözlerinden geri adım atmadı ve nafakayı kesinlikle ödemeyeceğini belirtti.