MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Nana tropikal fırtınası Orta Amerika'yı vuracak!
ABONE OL
02.09.2020 - 14:18 | | AA

Nana tropikal fırtınası Orta Amerika'yı vuracak!

Omar tropikal fırtınası, ABD'nin Doğu Kıyısı açıklarında etkisini gösterirken, Nana fırtınasının Orta Amerika kıyılarına yaklaştığı bildirildi.

Nana tropikal fırtınası Orta Amerika'yı vuracak!

ABD merkezli Wsoc TV'nin haberine göre, ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Nana fırtınasının kasırgaya dönüşeceği öngörüsünde bulundu ve Honduras, Guatemala, Belize ve Meksika'nın Yucatan Yarımadası sakinlerinin fırtınayı yakından takip etmelerini tavsiye etti.

Nana’nın, 28 kilometre batıya doğru ilerleyerek saatte 80 kilometre rüzgar hızıyla Kingston’ın 193 kilometre güneybatısına ulaştığı kaydedildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, tehlikeli fırtına dalgası ve şiddetli yağışların ani sellere neden olabileceğine işaret ederek 2020 kasırga döneminin, en aktif dönemlerden biri olacağını bildirdi.

Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla böyle dövdüBursa'da Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş?ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... ABD'den Rumlara silah vizesi! Ersin Tatar'dan sert tepki

Son dakika... ABD'den Rumlara silah vizesi! Ersin Tatar'dan sert tepki

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!

Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!

Sıradaki Haber