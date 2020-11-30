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30.11.2020 - 11:41 |

NATO Dışişleri Bakanları video konferansla toplanacak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, NATO 2030 süreci değerlendirmesi ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki durum gibi konuları ele almak üzere 1-2 Aralık'ta yapılacak.

NATO Dışişleri Bakanları video konferansla toplanacak

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Bakanların gündeminde NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durum gibi konular bulunacak.

Gündemdeki diğer başlıklar arasında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin de yer alması öngörülüyor.

Bakanların ayrıca eski Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ve eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell eş başkanlığındaki bağımsız bir grup tarafından "NATO'nun nasıl daha güçlü hale gelebileceği" hakkında hazırlanan raporu da ele alması bekleniyor.

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