NATO: Teknik görüşmeler başladı

Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi’nin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklama yaptı. Atina yönetiminin, NATO’nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve Yunanistan’ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılan Stoltenberg, şunları söyledi:

“Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO’da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu görüşmelerin, amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu Akdeniz’de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi ara buluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır.”

Stoltenberg, NATO’nun sorunların çözümü konusunda önemli bir platform olduğunu belirterek, askeri teknik görüşmelerin başladığını tekrarladı. Stoltenberg, “Doğu Akdeniz’de çok sayıda gemi bulunduğu için çatışmayı önleyecek mekanizmaları geliştirme konusunda teknik görüşmelere başlama ihtiyacımız vardı” diye konuştu.

Yunan bakan ABD’de

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmak amacıyla görüşmelerin başlaması için Türkiye’nin tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini öne sürdü. Miçotakis, “Ülkemiz uluslararası hukuka bağlı olarak Ege Denizi’ndeki, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlarının yeniden belirlenmesini konuşabilir ve bunu istiyor da, ancak tehditler altında olmaz” dedi.

Bununla birlikte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Doğu Akdeniz konusunda görüşmek üzere New York’a gittiği bildirildi.