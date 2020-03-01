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01.03.2020 - 09:14 |

NATO’da Türkiye’ye yönelik destek formülü arandı

İdlib saldırısının ardından Türkiye’nin isteği üzerine toplanan NATO, Türkiye’nin ihtiyati tedbir çerçevesinde hava savunma sisteminin güçlendirilmesi yönünde karar aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye’ye desteğini artırma kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte müttefikler Türkiye’ye yönelik olarak destek deklarasyonu yayınlama kararı aldılar.

NATO’da Türkiye’ye yönelik destek formülü arandı
Güldener SONUMUT / Brüksel

Ancak Atina, yayınlanacak olan açıklamaya Türkiye’nin AB ile imzalamış olduğu 18 Mart göçmenler anlaşmasına atıfta bulunulmasını ve Ankara’nın bu taahhüdünü yerine getirmesini şarta bağlanmasını talep etti. Atina’nın talebi karşılık bulmadı. NATO’ya üye tüm ülkeler Yunanistan’ın bu talebinin yersiz olduğu gerekçesiyle kabul etmediler.

Bundan sonra ittifak üyesi ülkeler, Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi için ittifaka ait olan imkan ve yeteneklerle NATO’ya üye ülkelerin ikili düzeyde Türkiye’ye göndereceği imkan ve yetenekleri tespit edecekler.

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