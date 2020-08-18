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18.08.2020 - 19:02 | | AA

NATO'dan Belarus hükümetine uyarı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarus hükümetinin tüm temel haklara saygı duyması gerektiğini belirtti.

NATO'dan Belarus hükümetine uyarı!

 

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesinde Belarus'taki gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

NATO'nun bölgede askeri yığınak yapmadığını ve tehdit teşkil etmediğini belirten Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimizi korumaya hazır ve tetikteyiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Minsk hükümeti, tüm temel haklara tam saygı duymalı." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'taki protestolar

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını duyurmuştu.

Sonuçların açıklanmasından sonra ülkede protestolar başlamıştı.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta protestolar sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini bildirmişti.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, dün, izinsiz protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Malatya'da kayıp olarak aranan kişininin cesedi sulama kanalında bulunduMalatya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan Muharrem Salık'ın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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