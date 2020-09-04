NATO’dan çözüme katkı

Stoltenberg, hafta başında “Quint” olarak adlandırılan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’dan oluşan ülkelerle Türkiye, Yunanistan ve Akdeniz’de söz sahibi olan İspanya’nın daimi temsilcilerini bir araya getirerek krizin tırmanmasını engellemeye yönelik görüşlerini aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye uzlaşıcı bir tavır sergilerken, Yunanistan yapıcı görünmeye çalışıp diğer yandan da bilindik diplomatik pozisyonlarını yineledi. Bunun üzerine diplomatik girişimlerini sürdüren Stoltenberg, iki ülkenin İttifak önderliğinde teknik görüşmeler başlatmayı kabul ettiklerini açıkladı. Yunanistan ve Türkiye’nin iki değerli NATO müttefiği olduğunu hatırlatan Stoltenberg, İttifak’ın ortak güvenliğini etkileyen tüm konularda istişarede bulunmak üzere önemli bir platform olduğuna vurgu yaptı.



‘Gerilim azalabilir’



NATO’nun dayanışma ruhuna yakışır bir çözüm bulmak amacıyla ilgili müttefiklerle yakın temas halinde olacağını ifade eden Stoltenberg’in bu girişimi, son derece önemli. Nitekim söz konusu gerilimin azaltılması amacıyla atılacak bu adımlar, 24 Eylül’de toplanacak Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının, Doğu Akdeniz’deki gerilime istinaden Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının da önünü kesebilecek nitelikte.



Diplomatik kaynaklar, toplantılarda Türkiye’nin yapıcı bir tutum sergilemesi ve Yunanistan’la diyaloğu koparmaması halinde, AB liderlerinin 24 Eylül’de Ankara’ya yaptırım uygulama ihtimalinin de düşük olduğunu ifade ediyor. Aynı kaynaklar NAVTEX savaşına son verilmesiyle birlikte bölgede gerilimin azalabileceğini hatırlatırken, ABD’nin de konuya askeri düzeyde yakın ilgi gösterdiğine dikkat çekiyor.