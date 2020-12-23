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23.12.2020 - 07:00 |

Navalni ajan gibi iz sürdü!

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rus İstihbarat Teşkilatı’nın (FSB) kimyasal silah uzmanı olan Konstantin Kudryavtsev’i kandırarak, nasıl zehirlendiğinin detaylarını öğrendiğini öne sürdü.

Navalni ajan gibi iz sürdü!

Navalni, telefon görüşmesinin ses ve video kaydını yayınladı. Kendisini Rus Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev’in yardımcısı “Maxim” olarak tanıtan Navalni, zehirlenme girişimiyle ilgili resmi rapor için bilgiye ihtiyacı olduğunu söyleyip Kudryavtsev’i “konuşturdu.” Navalni Twitter’a “Katilimi aradım. Her şeyi itiraf etti” diye yazarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, Navalni’nin ‘hasta’ olduğunu söyledi.

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