Navalni Almanya’ya gönderilecek

Rusya’da “toksik zehirlenme” şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalni’nin durumunun daha iyi olduğu, ancak stabil olmadığı bildirildi. Önce Navalni’nin tedavi için başka bir ülkeye gönderilmesine müsade edilmedi. Omsk Hastanesi Başhekimi Aleksandr Murahovskiy, başka hastaneye nakil için hastanın daha stabil olması gerektiğini vurguladı ve Navalni’nin durumunun stabil olmadığına dikkati çekti. Ancak daha sonra Navalni’nin tedavi için Almanya’ya götürülmesi planına Rus doktorlardan izin çıktı.



Doktorlar ‘zehir yok’ dedi

Navalni’nin tedavi gördüğü Omsk’taki hastanenin başhekimi, muhalif politikacının durumuna, kan şekerinin aniden ciddi bir biçimde düşmesinin ortaya çıkardığı bir metabolik hastalığın sebep olduğu tanısına vardıklarını kaydetti. Murahovskiy, politikacının toksikoloji testlerinde zehirli bir maddenin izineyse rastlanmadığını belirtti. Navalni’nin giysileri, cilt yüzeyi ile tırnaklarında kimyasal bir maddeye rastladıklarını söyleyen başhekim, bu maddenin endüstride kullanılan türden bir kimyasal olduğu kanısına vardıklarını aktardı. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Anatoly Kalinichenko da, “(Navalni’nin) Sisteminde herhangi bir zehir veya zehir izi bulunmadı. ‘Zehirlenme’ ihtimalini halen göz önünde bulunduruyoruz. Ancak hastanın zehirlendiğini düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.



‘Güvenli şekilde nakledilsin’



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, Navalni’nin durumu hakkında endişeli olduklarını, acilen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma açılmasını istediklerini, zehirlenme söz konusuysa sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti. Massrali, “Rus makamlarının Navalnıy’ın güvenli ve hızlı şekilde tedavi için ülke dışına nakledilmesi yönündeki sözlerinde duracaklarına inanıyoruz” diye konuştu. Alman sağlık yetkililerinin Navalni’nin Almanya’da tedavi etme taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Massrali, AB’nin Moskova’daki delegasyonunun temsilcilerinin de Navalni’nin ofisiyle yakın temas içinde olduğu bilgisini verdi.



Önceki gün Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalni, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. “Toksik zehirlenme” şüphesiyle hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron düzenledikleri basın toplantısında Navalni’ye yardım teklifinde bulunmuşlardı.