MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Navalni destekçilerine seslendi: Sokağa çıkın
ABONE OL
20.01.2021 - 07:00 |

Navalni destekçilerine seslendi: Sokağa çıkın

Zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönen ve Moskova havaalanında gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni, başta destekçileri olmak üzere vatandaşlara “Sokağa çıkın!” çağrısında bulundu.

Navalni destekçilerine seslendi: Sokağa çıkın

Mahkeme yargılamadan önce 1 ay tutuklu kalmasına karar verilen Navalni, sosyal medyada ekibi tarafından paylaşılan video mesajında “Sessiz kalmayın. Direnin. Benim için değil, kendiniz için sokaklara çıkın” dedi. Navalni’nin bölgesel ağı başkanı Leonid Volkov, Cumartesi günü ülke çapında düzenlenecek protestolar için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Kremlin’den bir kaynak ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Navalni’den korkmadığını, ancak yetkililerin muhalefet liderini desteklemek için Cumartesi günü yapılacak protestoları engelleme olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin’in Navalni’yi rakip olarak görüp görmediği sorulduğunda, Rus muhalifin “hiçbir şekilde başkanla ilişkilendirilemeyeceğini” söyledi. Peskov, “Birinin bir başkasından korktuğuna dair çeşitli söylemler tamamen saçmalıktır” dedi.

 

Bir kadın darbedilip otomobilden atıldıAdana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Firariydi! FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Firariydi! FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet