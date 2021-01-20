Navalni destekçilerine seslendi: Sokağa çıkın

Mahkeme yargılamadan önce 1 ay tutuklu kalmasına karar verilen Navalni, sosyal medyada ekibi tarafından paylaşılan video mesajında “Sessiz kalmayın. Direnin. Benim için değil, kendiniz için sokaklara çıkın” dedi. Navalni’nin bölgesel ağı başkanı Leonid Volkov, Cumartesi günü ülke çapında düzenlenecek protestolar için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Kremlin’den bir kaynak ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Navalni’den korkmadığını, ancak yetkililerin muhalefet liderini desteklemek için Cumartesi günü yapılacak protestoları engelleme olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin’in Navalni’yi rakip olarak görüp görmediği sorulduğunda, Rus muhalifin “hiçbir şekilde başkanla ilişkilendirilemeyeceğini” söyledi. Peskov, “Birinin bir başkasından korktuğuna dair çeşitli söylemler tamamen saçmalıktır” dedi.