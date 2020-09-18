Navalni pet şişeyle zehirlendi!

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’nde tedavisi süren Navalni’nin sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü paylaşım yapıldı. Navalni’nin Almanya’ya götürülmeden önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, odadaki malzemelerin paketlendiği görülüyor. Görüntünün altında yer alan açıklamalarda ise, Navalni’nin kurduğu “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı” çalışanlarının kendisinin başına gelenleri duyduğunda harekete geçtiği belirtildi. Paylaşımda, “Çalışanlar, hemen avukatı çağırdı ve Navalni’nin ayrıldığı odaya girdi. Odada su şişeleri dahil buldukları her şeyi kayıt altına almaya ve paketlemeye başladı” denildi.

Noviçok kimyasalının su şişesinde bulunduğu ileri sürülen paylaşımda, “Alman Laboratuvarı, iki hafta sonra Noviçok izlerini otel odasındaki su şişesinde buldu. Ardından tahlilleri yapan 3 laboratuvar daha, Navalni’nin bu maddeyle zehirlendiğini teyit etti. Şimdi bunun Navalni’nin odasından çıkmadan ve havaalanına gitmeden önce yapıldığını anlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Noviçok’u geliştirenlerden Leonid Rink, “Tüm su şişeleri aynı ve hangi şişenin Tomsk’taki otelden olduğunu ispatlamak mümkün değil yorumunu yaptı.