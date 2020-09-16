Navalni’den aile boyu paylaşım

Navalni, hastanede odasından ailesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, önceki gün ilk kez “gün boyunca herhangi bir cihaz yardımı olmadan nefes alabildiğini” belirtti. Navalni, taraftarlarına da mesaj göndererek “Hepinizi özledim” ifadesini kullandı. Bununla birlikte özellikle sosyal medyada yer alan ve Rus muhalif liderin Rusya’ya geri döneceğine ilişkin haberler, sözcüsü tarafından da doğrulandı. Navalni’nin Sözcüsü Kira Yarmış, muhalif liderin Rusya’ya döneceğine dair haberleri doğruladı, başka bir seçenek düşünülmediğini belirtti.



Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Navalni’nin Rusya’ya dönmekte “özgür” olduğunu söyledi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rus vatandaşları, ülkeden ayrılma ve ülkeye dönme konusunda özgürdür” dedi.



Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos’ta uçağa binen Navalni’nin, uçuş sırasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk’taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin, çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos’ta Omsk’tan özel bir uçakla tedavi için Berlin’deki Charite Hastanesi’ne nakledilmişti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Rus muhalifin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı. Bunun İsveç ve Fransa’daki iki ayrı bağımsız laboratuvarca daha doğrulandığı kaydedilmişti.