Ne kadar yeşil alan, o kadar zekâ

Yeşil alanların hafıza ve dikkat becerilere olumlu etkisi bir araştırmayla daha kanıtlandı. Belçika Hasselt Üniversitesi’nin yürüttüğü yeni bir çalışmada, yeşil alanların çocuklarda davranış bozukluğunu azalttığı ve IQ seviyesini yükselttiği ortaya kondu. Plos Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, mahallelerdeki yeşillik seviyesini ölçmek için uydu görüntüleri kullanıldı ve yaşları 10 ile 15 arasında değişen 600’den fazla çocuk incelendi. Çalışmaya dahil edilen çocukların mahallelerindeki yüzde 3’lük yeşil alan artışının IQ seviyelerinde ortalama 2.6 puanlık bir yükselişe neden olduğu belirlendi. Etki hem zengin hem de daha fakir bölgelerde yer alan mahallelerde gözlendi.



Araştırmaya katılan çocukların ortalama IQ puanının 105 olduğu, yüzde 4’ünün 80’nin altında skora sahip olduğuna dikkat çekilen araştırmada, bu çocukların daha az yeşil alanların bulunduğu çevrelerde büyüdüğü belirtildi.



Araştırmaya katılan çocuklarda dikkat dağınıklığı ve agresiflik gibi davranışsal bozukluklar da ölçüldü ve otalama skor 46 olarak bulundu. Yüzde 3’lük bir yeşil alan artışı bu davranışsal sorunlarda 2 puanlık bir azalma sağladı.