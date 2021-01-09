‘Negatif’ sonuç zorunluluğu

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, uygulama ile virüsün yeni varyantlarının ülkeye girişini engellemeyi umduklarını belirtti. Shapps “Ülkeye yeni Kovid-19 vakalarının girişini durdurmak için etkili önlemlerimiz var, ancak virüsün yeni varyantları konusunda daha sıkı önlemler almalıyız” dedi. Galler ve Kuzey İrlanda’da da benzer bir uygulamaya gidilebileceği aktarıldı. Uçak, gemi ya da trenle ülkeye giriş yapanlardan yeni seyahat kurallarına uymayanlara 500 sterlin ceza kesilecek. Ancak nakliyeciler, 11 yaş altı çocuklar ve test altyapısı bulunmayan ülkelerden gelenler uygulamadan muaf tutulacak. İngiltere’nin ‘seyahat koridoru listesi’nde bulunmayan ülkelerden giriş yapanlara 10 günlük izolasyon zorunluluğu da sürüyor. Türkiye de geçen ay sonunda ülkeye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunluluğu getirmişti.



Moderna’ya onay



İngiltere’de dün bin 325 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 68 bin 53 olarak açıklandı. Diğer yandan iki farklı koronavirüs aşısıyla yapılan kitlesel aşılama kampanyası ilerliyor. Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca aşılarının uygulandığı İngiltere’de dün ABD merkezli ilaç firması Moderna’nın geliştirdiği aşının yaygın kullanımı da onaylandı.



PFIZER/BIONTECH AŞISI ‘YENİ MUTASYONA KARŞI ETKİLİ’



Pfizer ilaç şirketi ile biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olduğu belirlendi. Pfizer’dan aşı bilimci Phil Dormitzer, aşının ‘N501Y’ isimli mutasyonu nötralize ettiğini söyledi



Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer ortaklığında geliştirilen ve bir süredir dünyanın pek çok ülkesinde yürütülen aşı kampanyalarında kullanılan koronavirüs aşısının, bu virüsün mutasyona uğramış türlerine karşı da etkili olduğu bildirildi. Amerikan ilaç üreticileri tarafından, ilk olarak İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen mutasyonlu virüs türleri üzerinde yürütülen araştırmanın sorumlularından Dr. Philip Dormitzer, BioNTech-Pfizer aşısının uygulandığı çalışma hakkında, “Şu ana dek 16 farklı mutasyon türünü testten geçirdik ve hiçbiri ciddi anlamda etkili olmadı. Bunlar iyi haberler” dedi. Pfizer şirketinin viral aşılar konusundaki önde gelen isimlerinden olan Dormitzer, elde edilen bu sevindirici sonuca rağmen, araştırmadan olası bir 17’inci mutasyon türünün de etkili olmayacağı anlamının çıkarılmaması gerektiğini dile getirdi. Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Pfizer adına çalışan bilim insanlarının birlikte gerçekleştirdiği ve henüz tarafsız uzmanlar tarafından teyit edilmeyen araştırma, BioNTech-Pfizer aşısının, koronavirüsün hücrelere yapışmasını sağlayan dikensi çıkıntılarını (spike protein), mutasyona uğramış olsalar dahi etkili bir biçimde nötralize ettiğini ortaya koyuyor.



‘Birkaç sene etkili’



Moderna’nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel ise geliştirdikleri aşının İngiltere’de ya da Güney Afrika’da görülen Kovid-19 türlerinde etkili olacağını kanıtlamaya oldukça yakın olduklarını söyledi. Dünya medyasının geliştirdikleri aşının sadece birkaç ay etkili olacağı şeklinde haberler yaptığını aktaran Bancel, “Aşının insan vücudunda sebep olduğu antikor bozulması çok yavaş bir şekilde azalır. Aşının birkaç sene süreyle koruma sağlama potansiyelinin olduğuna inanıyoruz” dedi.



Şubat 2020’de Kovid-19’un birçok farklı ülkede görülmesinin ardından Moderna şirketi sadece birkaç hafta içerisinde bir aşı geliştirdiklerini duyurmuş, bu durum bilim insanları, doktorlar ve diğer uzmanlar tarafından kuşkuyla karşılanmıştı. Moderna’nın aşısı AB ülkelerinde sadece 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabilecek.



AB, 300 milyon doz daha alacak



Avrupa Birliği (AB), BioNTech ile Pfizer’in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 300 milyon doz daha alarak toplam doz miktarını 600 milyona yükseltti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, “BioNTech ve Pfizer ile sözleşmeyi genişletiyoruz. Yeni anlaşma ile BioNTech ve Pfizer’dan ilave 300 milyon doz aşı alacağız. Böylece, BioNTech ve Pfizer aşısı alımımız iki katına çıkacak” dedi. Von der Leyen, yeni anlaşma ile alınacak Kovid-19 aşılarının 75 milyonunun yılın ikinci çeyreğinde ellerine geçeceğine dikkati çekti. AB’nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık’ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık’ta AB genelinde başlamıştı. Öte yandan AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTec ve Pfizer tarafından Kovid-19 karşı geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulundu. EMA, aşının eritilmesinden sonraki 6 saat içinde kullanılması, kullanılmaması halinde ise atılması gerektiğini kaydetti.



‘Aşıları yakınlarına yaptılar’



İtalya’da bir hastanede “artan” koronavirüs aşılarının sağlık çalışanları tarafından akrabalarına yapıldığı ortaya çıkınca inceleme başlatıldı. Modena kentindeki Baggiovara Hastanesi’nde kurulan aşı merkezinde yaşanan olay, sosyal medyada görüntü paylaşılması üzerine ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre hastanede geçen salı günü açılan aşılardan bir kısmı fazla geldi.



Aşı flakonlarının açıldıktan sonra birkaç saat içinde etkisini yitirecek olması nedeniyle bazı hastane çalışanları çocuklarını ve akrabalarını çağırarak artan aşıları onlara yaptı. Aşı merkezinde görevli bir kişi, kızlarına aşı yaptığını gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. İtalya’da 27 Aralık’ta başlayan koronavirüs aşı kampanyasının halen devam eden ilk aşamasında yalnızca sağlık personeli ile huzurevi sakinleri ve çalışanlarına aşı yapılıyor. Aşılama işlemi, bu öncelikli kategorideki kişiler arasında randevu sistemiyle yürütülüyor. Modena’daki vakayla ilgili olarak inceleme başlatılırken yerel sağlık otoritesi AUSL, hastane görevlilerinin aşıların ziyan olmasını önlemek için akrabalarını çağırdıklarını, olayda “kötü niyet bulunmadığını” öne sürdü. Hükümetin pandemi krizinin yönetimi için atadığı özel komiser Domenico Arcuri, olaya karışan sağlık çalışanlarının aşı kampanyasındaki görevlerinden uzaklaştırılacağını açıkladı. Arcuri, Modena’da yaşanan vakanın “ahlâka aykırı, sağlığa karşı işlenmiş bir suç” teşkil ettiğini söyledi.