Nehir simsiyah oldu... 'Ölümle burun burunayız'

Bangladeş’in kuzeyinde bulunan Dhaleshwari nehri ile bağlantı kanal, konfeksiyon fabrikasınaki kimsyasal atık nedeniyle siyaha büründü. Fabrikadaki kimsayasal içerikli atıkların ardından bölge halkı paniğe kapıldı.CNN’e konuşan ve bölge sakini Muhammad Abdus Salam, "Ben gençken burada konfeksiyon fabrikaları yoktu. Ekin yetiştirirdik ve farklı balık türlerini yakalamayı severdik. Atmosfer çok güzeldi. Kimsayal atıklar tehlike saçıyor. Ölümle burun burunayız " ifadelerini kullandı.

NEHİRDEKİ BALIKLAR ÖLDÜ

"Balıklar öldü.Şu anda hiç balık yok" diyen Salam,"Su o kadar kirlenmiş ki çocuklarımız ve torunlarımız aynı deneyimi yaşayamaz" diye konuştu.

Uzmanlar kanal ve nehre gidilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, bölgede ölüm riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Öte yandan Bangladeş, 2019 yılında 34 milyar dolarlık konfeksiyon ihracatıyla Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci hazır giyim üretim merkezi olarak biliniyor.