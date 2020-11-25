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25.11.2020 - 15:20 | | İHA

Nehre düşen kadını kurtaran kahraman diplomata ödül

Çin’de nehre düşen bir kadının hayatını kurtaran İngiliz diplomat Stephen Ellison’a ülkede minnettarlık göstergesi anlamına gelen kırmızı kadife bayrak takdim edildi.

Nehre düşen kadını kurtaran kahraman diplomata ödül

İngiltere’nin Çongçing Başkonsolosu Stephen Ellison, geçtiğimiz günlerde Çin’in turistik bir kasabasında nehre düşen genç kadının hayatını kurtardığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından ülkede kahraman ilan edildi. Cesareti ile vatandaşların kalbini kazanan 41 yaşındaki İngiliz diplomata, Çin’de “jinqi” olarak adlandırılan ve bir tür minnettarlık göstergesi anlamına gelen kırmızı kadife bayrak takdim edildi. Üzerinde “doğru ve cesur, insanları sudan kurtartıyor” sözlerinin yer aldığı bayrağı, Ellison'a geçen hafta nehirden çıkardığı 24 yaşındaki üniversite öğrencisi verdi. Ellison sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hayatımda aldığım ilk bayrak, benim için büyük önem taşıyor" dedi.

TEREDDÜT ETMEDEN SUYA ATLADI

Ellison’ın Çin’deki Zhongshan antik kasabasını ziyareti sırasında genç bir kadın nehre düşmüştü. Durumu fark eden İngiliz diplomat, bir an bile tereddüt etmeden ayakkabılarını çıkarıp suya atlayarak boğulma tehlikesi yaşayan kadını kurtarmış ve yeniden nefes alabilmesi için müdahalede bulunmuştu. İkili daha sonra vatandaşlar yardımıyla sudan çıkarılmıştı.

Yaşananların sosyal medyaya yansımasının ardından Ellison bir anda üne kavuştu.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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