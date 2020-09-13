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13.09.2020 - 12:46 | | İHA

Nepal’de toprak kayması: 3 ölü, 28 kayıp

Nepal’de meydana gelen toprak kaymasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Nepal’de toprak kayması: 3 ölü, 28 kayıp

Nepal’in Sindhupalchok bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 65, 60 ve 23 yaşlarındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Toprak kayması sonucu bölgedeki 11 evin ise yıkıldığı belirtildi. Kayıp kişilerin bulunması için polis ve askerler sevk edildi.

 

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