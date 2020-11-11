11.11.2020 - 14:25 | | AA
Nesli tükenme tehdidinde olan yeni bir primat türü keşfedildi
Myanmar'da yeni bir primat türünün keşfedildiği, primatın neslinin halihazırda tükenme tehdidi altında olduğu bildirildi.
CNN'nin haberine göre, sönmüş bir volkan olan Popa Dağı'nın ismi verilen tür, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin iş birliğinde bulundu.
Uzun kuyruklu ve gözlerinin çevresinde halkalar bulunan Popa langurunun sayısının 200 ila 260 olduğu belirtildi.
Keşfi yapan ekip, bir zamanlar Myanmar genelinde yaygın olduğu sanılan Popa langurlarını "nesli ciddi biçimde tükenmekte olan" tür olarak sınıflandırdı.
Popa Dağı'nın, langurların 100'den fazlasına ev sahipliği yaptığı ifade edildi.
Keşifle ilgili ayrıntılar "Zoological Research" dergisinde yayımlandı.
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